Ladispoli: Manuel sul podio del Christmas Contest Dinamo

Il concorso consisteva nel pubblicare una clip di 10 secondi in cui usare la palla da basket per fare dei “tricks”

E’ il piccolo Manuel ad aver conquistato il podio del primo Christmas Contest Dinamo.

Il concorso, lanciato una settimana fa e aperto agli atleti e atlete della Pallacanestro Dinamo Ladispoli di tutte le età, consisteva nel pubblicare una clip di massimo 10 secondi in cui usare la palla da basket per fare dei “tricks”, dei piccoli trucchetti di gioco.

E con 175 voti il piccolo Manuel si è aggiudicato la vittoria nella categoria Minibasket Pulcini.

Ha solo 6 anni, ma come spiegano dalla società, ha già dentro di sé una grinta e una voglia di fare che non ha nulla da invidiare a quella dei più grandi.

Secondo classificato, a una spanna di distanza con soli 5 voti di scarto, un’altra giovanissima promessa Dinamo, Christian, 11 anni, categoria Esordienti.

“Un po’ più distaccati tutti gli altri atleti partecipanti, grandi e piccoli, ai quali vanno comunque i ringraziamenti della società per aver accettato la “sfida” ed essersi cimentati in eccellenti performances tecniche o anche solo per dato vita a simpatiche, originali e divertenti scenette svolte su campi da padel, giardini di casa, soggiorni, marciapiedi stradali, etc..

“Il concorso del resto, in pieno spirito natalizio, voleva semplicemente costituire un ulteriore momento di aggregazione virtuale e condivisione di una passione comune tra tutti gli iscritti Dinamo”.

“Il ringraziamento più grande la società comunque lo porge ai circa duemila votanti che hanno dimostrato di aver apprezzato l’iniziativa, che sara’ certamente ripetuta e ulteriormente migliorata nei prossimi anni”.

“I vincitori saranno premiati sul campo all’aperto dell’Istituto Corrado Melone di Ladispoli alla ripresa degli allenamenti subito dopo la Befana!”

