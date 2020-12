Share Pin 0 Condivisioni

Il primo a finire in manette un 34enne che ha aggredito un 35enne cercando di rubargli il portafoglio

Rapinatori bloccati dai Carabinieri la sera di Natale –

Due rapinatori sono stati bloccati dai carabinieri a Roma la sera di Natale.

Come riporta l’Adnkronos, il primo a finire in manette un 34enne tunisino che, in via Manin, a pochi passi da Piazza dei Cinquecento, ha aggredito un 35enne romeno cercando di rubargli il portafoglio.

I Carabinieri della Stazione Piazza Dante, che passavano in quel momento, lo hanno rintracciato mentre stava già rapinando un’altra persona. Inutile il tentativo di evitare l’arresto, tirando ai militari calci e pugni: bloccato con lo spray urticante, è stato portato nel carcere di Regina Coeli, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Poco più tardi, in via di Grotta Rossa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 35enne, già noto alla giustizia e originario di Santo Domingo.

L’uomo, poco prima, è salito a bordo di un’auto ferma al semaforo rosso e ha rapinato l’automobilista del suo portafoglio e di alcuni regali sui sedili posteriori. La vittima ha cercato di opporsi, ma l’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio.

Bloccato il 35enne, sarà sanzionato anche ai sensi della vigente normativa volta al contenimento del Covid-19.

