L’assessore alla Sanità del Comune di Ladispoli, Alessandra Feduzi, ha annunciato un’importante iniziativa sanitaria che si terrà lunedì 11 agosto. In collaborazione con la Croce Rossa, Serval Care e l’IDI (Istituto Dermatologico Italiano), il Comune organizzerà una giornata dedicata alla prevenzione dermatologica.

L’evento, completamente gratuito, si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 17:00. Durante queste sette ore, due dermatologi saranno a disposizione della cittadinanza per effettuare visite dermatologiche.

L’appuntamento è sul lungomare Marina di Palo, in prossimità del Malibu, dove sarà posizionato un grande camper della Croce Rossa, appositamente attrezzato per ospitare le visite.

Per garantire un servizio efficiente e ordinato, le visite saranno effettuate esclusivamente su prenotazione. Nei prossimi giorni verrà diffuso un comunicato stampa contenente tutte le informazioni necessarie per prenotare le visite, compreso un link dedicato.

Ladispoli, lunedì 11 agosto sarà organizzata una giornata di prevenzione dermatologica gratuita

L’assessore Feduzi ha specificato che verranno predisposte anche liste di attesa, per consentire ai cittadini che non riuscissero inizialmente a prenotare, di lasciare il proprio nominativo direttamente sul posto. Così da essere eventualmente ricontattati in caso di disdette dell’ultimo minuto.

Un’opportunità importante per i cittadini di Ladispoli per usufruire gratuitamente di un controllo dermatologico, fondamentale per la prevenzione di patologie della pelle. “Speriamo di poter essere utili alla cittadinanza rendendo questo servizio”, ha dichiarato l’assessore Feduzi.