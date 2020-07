Ladispoli, lo studio dentistico Cristofaro lancia l’Apparecchio Invisibile

Condividi Pin 0 Condivisioni

Allineare i denti con le mascherine trasparenti è l’ultima novità in ortodonzia. Indolore: l’apparecchio non si vede, ma funziona.

Lo Studio Dentistico Cristofaro ha da tempo cominciato a riallineare i denti di parecchi cittadini di Ladispoli e dintorni con l’Apparecchio Invisibile. L’ortodonzia, oggi, non è più trapani e ferri dolorosi, ma si fa con le mascherine trasparenti.

Allineare i denti per correggere un disagio di estetica o di malocclusione, ma senza ricorrere alle classiche piastrine metalliche – ha detto il dott. Gabriele Cristofaro, Dentista Odontoiatra – è una richiesta che i pazienti ci fanno sempre più di frequente. Per fortuna la tecnologia digitale viene in nostro aiuto!

Che cos’è l’apparecchio invisibile?

Si tratta di una serie di allineatori in resina trasparente che, una volta indossati, risultano praticamente invisibili.

Si possono indossare le mascherine per 20-22 ore al giorno e rimuoverle solo in occasione dei pasti, e sostituirle ogni 15 giorni. Lo spostamento dei denti viene pre-visualizzato attraverso un programma digitale, che ci permette di valutare precisamente il reale risultato ottenibile a fine trattamento.

Studio Dentistico Cristofaro, a Ladispoli l’ortodonzia invisibile

Generalmente riforniamo il paziente di alcune mascherine – ha detto il dott. Gabriele Cristofaro – che lui potrà poi sostituire tranquillamente da solo seguendo le nostre indicazioni e venendo in studio per il periodico controllo.

L’apparecchio invisibile offre molti vantaggi rispetto all’apparecchio tradizionale e risulta molto meno evidente rispetto alle classiche piastrine metalliche. Le piastrine si adattano perfettamente ai denti agendo con forze delicate e progressive sul movimento dentale.

L’apparecchio invisibile è rimovibile, che permette il mantenimento di un ottimo livello di igiene orale perché consente di spazzolare e passare il filo interdentale come sempre. Potrete dimenticare i fastidi e i problemi di fili che si staccano o che feriscono la vostra bocca!

Studio Dentistico Odontoiatrico Cristofaro – Via Ancona 40, Ladispoli – Tel. 06 99 11 245 – www.studiodentisticocristofaro.it