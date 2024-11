Ladispoli: l’Istituto comprensivo 1 al Convegno SOI Lazio: “Il Futuro è Qui”

L’I.C. Ladispoli 1 al Convegno SOI Lazio: “Il Futuro è Qui”

Il 16 novembre 2024, la prof.ssa Antonella Leoni ha rappresentato l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 al XXIII Convegno SOI (Special Olympics Italia) del team Lazio, svoltosi presso il Salone A. Trocchi di Civita Castellana. L’evento, dal titolo The Future Is Here – Il Futuro è Qui, ha riunito atleti, educatori e autorità per celebrare i valori di inclusione, unicità e sport.



Tra i partecipanti di spicco, il Fondatore degli Special Olympics Italia Alessandro Palazzotti, la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e il Direttore Regionale SOI Stefania Cardenia hanno evidenziato l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e di abbattimento delle barriere sociali. In particolare, è stato sottolineato il valore sancito dal nuovo comma dell’articolo 33 della Costituzione Italiana, che riconosce lo sport come diritto fondamentale.

Durante il convegno, è stata annunciata la nomina di Maurizio Casciani a vicedirettore regionale e di Loredana Innocenzi a direttore del Team provinciale di Viterbo. Momenti significativi dell’incontro hanno incluso l’accensione simbolica del Tripode, in onore dei Giochi Invernali Special Olympics Torino 2025 e il Giuramento dell’Atleta: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.

È stato infine sottolineato il ruolo della scuola nell’inclusione: “La scuola è una comunità accogliente, un trampolino di lancio per educare alla conoscenza della disabilità come valore aggiunto.”

La giornata si è conclusa con un emozionante flashmob sulle note di L’ombelico del mondo di Jovanotti, unendo atleti, famiglie e organizzatori in un abbraccio simbolico ai valori di Special Olympics: unicità, forza e coraggio.