“È ufficialmente iniziato il campionato per i ragazzi del BKL Baskin Ladispoli!

Con l’inizio della stagione 2024/25, la squadra scende in campo per la prima volta e affronterà la vicina Umbria in una sfida che promette grande emozione. Un nuovo capitolo per il team, che si prepara a dare il massimo in ogni partita. Forza ragazzi, questa è solo la prima di tante battaglie! ”

Domenica 1 Dicembre ore 9,00 vi aspettiamo numerosi al Palazzetto dello Sport A. Sorbo di Ladispoli