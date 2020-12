Ladispoli, l’Istituto Alberghiero alla CombiGuru Challenge

Share Pin 1 Condivisioni

“Un modo concreto per saldare il legame tra scuola e lavoro e valorizzare il talento dei giovani

“La scuola è cambiata, la didattica si svolge a distanza, ma l’offerta formativa dell’Istituto di via Federici rimane ispirata ai più alti standard di qualità”.

In una nota dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli viene spiegata la partecipazione al CombiGuru Challenge, una competizione ideata dall’azienda Unox, impegnata da anni in attività e progetti di collaborazione con gli Istituti scolastici superiori.

L’obiettivo del format è imparare divertendosi: con questo spirito hanno partecipato tre classi dell’Istituto.

Gli studenti della IV KA, IV KB e IV Pasticceria hanno così sperimentato “un modo concreto per saldare il legame tra scuola e lavoro e valorizzare il talento dei giovani”.

“Gli studenti – si legge nel sito ufficiale – dovranno dapprima dimostrare, in modo individuale, le loro conoscenze con la App CombiGuru e poi la loro abilità, lavorando in coppia, nella preparazione di una portata principale e di un dolce”.

“In palio, per i vincitori, – ha ricordato il Prof. Fulvio Papagallo, docente di Enogastronomia dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli – un corso di cucina professionale con chef stellati presso la sede di ‘Chef in campus’, nella riserva naturale di Monte Rufeno, in provincia di Viterbo”.