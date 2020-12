Un Natale di speranza grazie a “Luce” il nuovo libro di Riccardo Dionisi

Share Pin 1 Condivisioni

Una raccolta di poesie per dare un messaggio forte alla vita

Un Natale di speranza grazie a “Luce”

di Marco Di Marzio

Dal mondo della letteratura arriva un segnale di speranza: esce infatti in questo Natale 2020, diverso da tutti gli altri causa Covid, ‘Luce’ il nuovo libro scritto da Riccardo Dionisi.

Un’opera che racchiude al proprio interno tutto lo splendore di un desiderio non semplicemente espresso, ma coltivato quotidianamente e con costanza per essere realizzato, sintetizzato nel concetto secondo cui più forte del dolore e della morte ci sono solo l’amore e la vita.

Edita dal gruppo Albatros, la pubblicazione si compone di una raffinata raccolta di poesie che intendono portare avanti un messaggio forte, se non addirittura potente, che esula da una qualsivoglia banalità e che invece deve diventare per tutti, un mantra per la quotidianità, un pensiero da ripetere e stringere tra le braccia dell’anima, ogni volta la vita sembra voler atterrire.

Un lavoro di penna impresso su carta concepito dall’autore secondo cui la poesia, nel suo modo di esprimersi con la leggerezza di una mano affettuosa poggiata su di una spalla, ha la capacità di far riflettere, pensare e guardare la realtà con occhi nuovi.

Inserita dalla casa editrice nella propria collana delle “NuoveVoci – Le Piume” per la sezione poesia, la copertina, quale primo impatto visivo con il lettore, riporta un eloquente acrilico su tela, realizzato dall’artista, residente a Cerveteri, Giuliano Gentile, efficace nel disegno e nei colori, denominato “E le Stelle stanno a Guardare”.

Sfogliando le pagine, il libro si apre con l’Introduzione di Barbara Alberti, celebre scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, opinionista, personaggio televisivo e conduttrice radiofonica, sostenuta poi subito dopo dalla presentazione redatta da Pamela Michelis, scrittrice e impegnata come editor per diverse case editrici.

Il passaggio alla narrativa delle poesie, 52 per la precisione, oltre ad una citazione del significato di “nostalgia” proposta da Erri De Luca, viene effettuato con un riferimento che lo stesso Riccardo fa al figlio, immaginario nel suo racconto

I ringraziamenti infine chiudono quella che per Riccardo Dionisi, nato a Roma, attualmente residente a Cerveteri, giornalista pubblicista e direttore del quotidiano Baraondanews.it, è la quarta fatica letteraria dopo l’esordio avvenuto nel 2003 con “Danni Irreparabili”, un racconto autobiografico, seguito nel 2015 da “Frammenti di Emozioni” e nel 2016 dal racconto per bambini “La Cartoleria Animata”.

Materialmente è l’attesa di un sogno, che data la sua uscita durante le festività natalizie, reperibile presso tutte le librerie del territorio e online, può divenire elemento di condivisione mediante il regalo, un’opportunità fuori dai canoni classici del pensiero in dono, coerentemente con l’eccezionalità del momento, capace di stupire e coinvolgere grazie alla sua forma incisiva.

LINK per l’acquisto del libro:

https://www.lafeltrinelli.it/libri/luce/9788830628380

https://www.ibs.it/luce-libro-riccardo-dionisi/e/9788830628380