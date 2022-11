Una lettura intesa come attività libera, in grado di sviluppare un atteggiamento di interesse e passione per i libri nei ragazzi, che si mantenga anche nell’età adulta

Ladispoli, l’I.C. Ilaria Alpi lancia il Progetto Lettura

“L’Istituto Ilaria Alpi, diretto dalla Prof.ssa Maria Bevilacqua, grazie al Progetto Lettura, sapientemente coordinato dalle docenti : Giada Laganà , referente per la scuola secondaria ; Anna Maria Candido, referente per la Primaria ; F. R. Corsaletti, A. Monte e M. Cabiddu referenti per l’infanzia, ha aderito alle iniziative #Io leggo perché, “Libriamoci” e al “Maggio dei Libri” . Inoltre, fin dall’anno scorso sono stati intrecciati e consolidati i rapporti con la biblioteca comunale “Peppino Impastato” e su proposta del Comune di Ladispoli è stato sottoscritto il Patto per la Lettura. A partire infatti dal mese di Novembre, letture animate, visite alle librerie ed alla biblioteca della nostra città, laboratori, filmati e video realizzati dalle classi e inseriti nel sito ufficiale e tante altre attività, creeranno delle suggestive occasioni per esprimere vissuti, emozioni e liberare la creatività degli alunni dei tre ordini di scuola

In ogni classe, si è proposto infatti un percorso in cui la lettura a voce alta, l’interpretazione delle illustrazioni sono diventate un libero viaggio tra parole e immagini del testo scelto e gli alunni si sono potuti calare in uno scenario dove poter diventare protagonisti e spettatori al tempo stesso.

“L’intento” sostiene la docente referente Anna Maria Candido, “ è ovviamente quello di incoraggiare e sostenere la lettura e il gusto della narrazione, creare un clima di complicità fra chi legge e chi ascolta e sollecitare una partecipazione alla voce dell’autore attraverso la mediazione del lettore. Sono tutte modalità volte a stimolare la consapevolezza della particolare importanza della lettura in un momento in cui la trasmissione del sapere è prevalentemente di tipo tecnologico: pur condividendo il ruolo importante dei new media nella crescita e nella formazione degli alunni, siamo fermamente convinti che il libro è e rimane lo strumento fondamentale per imparare a volare, educando al pensiero divergente, alla riflessione e al senso critico, coltivando mente e cuore”.

“Per tutta la durata delle iniziative” continua la docente Candido, “sono previsti a scuola numerosi eventi volti a promuovere l’amore per la lettura: incontri con scrittori, editori, bibliotecari, illustratori, attori, contest, laboratori di scrittura creativa, realizzazione di libri ed illustrazioni . Fra le lettrici d’eccezione in diverse classi della Primaria, quest’anno abbiamo avuto il piacere di coinvolgere ed accogliere le insegnanti Marianna Miceli, Eugenia Borrello e l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Dott.ssa Frappa Margherita, che hanno incontrato gli alunni per leggere racconti e brani tratti dalla letteratura per l’infanzia. Grazie ai laboratori interattivi, alla lettura animata, all’ambiente ed all’atmosfera atti a favorire la partecipazione attiva ed emotiva, i ragazzi si sono fatti coinvolgere in maniera piacevole, divertente ed interessata, ponendo domande, esprimendo impressioni e suggestioni, creando momenti di riflessione e arrivando a comprendere che aprire un libro significa aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà e della fantasia, quello dei sogni ma anche quello delle emozioni!”

Ci auguriamo infine che tramite queste splendide iniziative, il Progetto Lettura possa connotarsi come un obiettivo più ampio di formazione della persona; che possa stimolare soprattutto il passaggio da una concezione della lettura come dovere scolastico ad una lettura intesa come attività libera, in grado di sviluppare un atteggiamento di interesse e passione per i libri nei ragazzi, che si mantenga anche nell’età adulta! Buona lettura a tutti!”

Marianna Miceli