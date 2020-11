Ladispoli, le opposizioni disertano il Consiglio Comunale in presenza: “Non garantisce la sicurezza dall’eventuale esposizione al Covid”

Share Pin 9 Condivisioni

Lo rendono noto i gruppi consiliari di opposizione in un comunicato congiunto: la riunione della massima assise cittadina era convocata per questa sera

A Ladispoli era indetto per questa sera un Consiglio Comunale in presenza ma i gruppi consiliari di opposizione hanno deciso di disertare l’aula affidando ad un comunicato congiunto le ragioni di questa scelta. Nella nota viene affermato che: “Comunichiamo che i sottoscritti Consiglieri Comunali di Ladispoli non saranno presenti al Consiglio Comunale convocato questa sera.

Riunirsi oggi in presenza, per lo svolgimento del consiglio comunale, – proseguono la nota – non garantisce la sicurezza dei partecipanti dall’eventuale esposizione al virus del COVID-19. L’aula, parzialmente inagibile, seppure sanificata per intero, almeno così ci è parso dalle foto postate dalla Presidente Caredda nella chat WhatsApp dei capigruppo, non garantisce le giuste distanze e, soprattutto, il necessario ricambio d’aria del locale; requisiti questi indispensabili a dichiarare l’aula consigliare a norma in base alle disposizioni sanitarie per la lotta alla diffusione del COVID – 19.

La situazione – sottolineano i gruppi conciliari -, anche alla luce dei contagi e contatti stretti di positivo, rilevati tra le file della giunta Grando, e considerato che tra i consiglieri di maggioranza vi sono esponenti della corrente negazionista, che non danno quindi garanzia del rispetto corretto e continuativo dell’uso dei DPI anticovid, è tale che riteniamo di non poter presenziare quindi in tali condizioni il consiglio comunale senza mettere a rischio la nostra salute.

Si sarebbe potuto optare facilmente – conclude la nota -, come chiesto da tutti i consiglieri di minoranza, in maniera congiunta, per lo svolgimento a distanza online del consiglio comunale, ma questa richiesta non è stata presa minimamente in considerazione dall’amministrazione Grando.”

Firmato

Movimento Civico “Si Può Fare” – Loddo Giuseppe;

Movimento Civico “Insieme per Ladispoli” – Fabio Ciampa;

Movimento 5 Stelle – Antonio Pizzuti Piccoli, Ida Rossi, Francesco Forte;

Partito Democratico – Federico Ascani, Marco Pierini;

Movimento Civico “Ladispoli Città” – Eugenio Trani, Maria Concetta Palermo.