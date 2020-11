Share Pin 14 Condivisioni

Festa delle Forze Armate, Guido Rossi: “Rendiamo omaggio ai giovani di Cerveteri che hanno dato la vita per la nostra libertà” – riceviamo e pubblichiamo:

Quest’anno la ricorrenza del 4 Novembre”Giorno delle Forze Armate” assume una dimensione differente. Sarà un giorno senza particolari celebrazioni ma indubbiamente rafforzato nei valori e negli ideali racchiusi nel Tricolore E’ la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate , un tempo molto sentita e oggi meno nota e ricordata.

La giornata è stata istituita nel 1918 per commemorare la fine della prima guerra mondiale per l’Italia. Il 4 Novembre è la data dell’entrata in vigore dell’Armistizio di Villa Giusti ma fu “sospesa “nel 1976. Era l’unica festa nazionale che sia stata celebrata dall’Italia prima, durante e dopo il fascismo. Dal 1977, dopo una riforma del calendario ad aumentare i giorni lavorativi, si cominciò a festeggiare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate nella prima domenica di novembre.

Negli anni ottanta e novanta l’importanza della festa diminuì progressivamente poiché oggetto di discussioni, polemiche e lotte politiche. Solo con l’avvento di Ciampi a Presidente della Repubblica questa giornata riprende il significato più autentico della festa nazionale e risveglia in tutti gli Italiani il sentimento un po’ sopito dell’Unità Nazionale.

Noi Italiani siamo un popolo al quanto strano , abbiamo governi che per giustificare una qualsiasi scelta ci dicono che :” così fanno negli altri paesi”. Negli altri paesi , però , i popoli e i governi sono orgogliosi del loro passato e non mancano mai di commemorare uomini ed eventi , che nel bene e nel male hanno segnato la storia del loro paese. In Italia no, in Italia si giudicano gli eventi con gli occhi e la morale dei tempi e con gli uomini attuali o meglio con il moralismo del politicamente corretto. Insomma quale guerra o rivoluzione può essere considerata totalmente giusta e le distruzioni generate e i morti prodotti inevitabili e ncessari ? Nessuna ! ma non per questo possiamo dimenticarle ,negare che siano state una parte importante della storia di un paese. Ricordare questo giorno , il sacrifico di tanti uomini e eventi così tragici non vuol dire esaltare la guerra e la violenza , anzi possono essere momenti per comprendere che prima di dare inizio a tragedie simili , gli uomini devono fare tutto quanto è in loro potere per evitarle.Allo stesso tempo però non si può dimenticare il sacrificio di chi per scelta volontaria o meno ha combattuto , vincendo o perdendo non importa , facendo però il proprio dovere per la libertà.

Gli Italiani scendono in piazza per molti motivi e spesso per le cause di altri popoli e paesi . Forse è il momento che gli Italiani sentano il diritto-dovere di scendere in piazza anche per loro stessi, per ricordare i propri cari che hanno dato la vita affinché noi vivessimo un futuro più libero, per la loro storia, per il loro orgoglio.E’ stata una guerra spaventosa con centinaia e centinaia di migliaia di morti , una Nazione che seppe riscattarsi e imporsi all’ammirazione del mondo. Rivolgiamo , per un momento, un pensiero a tutti quei nostri soldati che sono nel mondo a difendere la libertà e i diritti degli altri popoli. .. in Afghanistan, Albania, Bosnia, India Kosovo Libano e tante altre nazioni.I nostri soldati sono in quei paesi, vivendo quotidianamente tutti i rischi che tali situazioni comportano: ricordiamo in particolare i nostri 31 militari e 7 civili caduti in Iran.Ricordiamo anche, che tanti soldati sono impegnati nelle strade delle nostre città per fronteggiare unitamente all’intero sistema paese, un nemico insidioso e letale che ci sta mettendo a dura prova, costringendoci a profondi sacrifici sia come individui che come collettività.

Grazie ancora ai nostri soldati, con l’augurio che simili valori dimostrati vengano sempre più condivisi dai nostri giovani e dalle future generazioni. Andiamo oggi, domani o quando pensate sia il momento giusto, deponete un fiore al Monumento dei Caduti per rendere omaggio a quei ragazzi Cervetrani che hanno “donato” la loro vita per la nostra libertà. Portiamo con noi anche i nostri figli e nipoti, senza avere paura di urtare una qualsiasi “sensibilità “ o “descriminazione “ se ci commuoviamo alla presenza del tricolore o alle note dell’ inno di Mameli.

Viva Cervetri, viva la Repubblica, viva l’Italia.

Guido Rossi