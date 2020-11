Share Pin 4 Condivisioni

I ragazzi a bordo dello scooter sono stati trasportati in ospedale

Brutto incidente tra auto e scooter a Santa Marinella, sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri

I Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti presso la strada statale Aurelia in prossimità del KM 49,500 per un incidente stradale avvenuto fra una utilitaria ed uno scooter 50cc.

Feriti (apparentemente in modo serio) i due ragazzi minorenni che viaggiavano a bordo del motorino. Il mezzo ha preso fuoco.

Il conducente dell’autovettura, un uomo sulla cinquantina di nazionalità italiana, illeso ma sotto shock per l’accaduto. I ragazzi sono stati trasportati rispettivamente, uno al primo soccorso di Ladispoli e l’altro presso il S. Paolo di Civitavecchia.

Entrambi probabilmente verranno trasportati presso un ospedale di Roma forse in elisoccorso. I VVF oltre ad aver soccorso i ragazzi in attesa delle ambulanze, hanno estinto le fiamme e (ancora sul posto) stanno mettendo in sicurezza l’area. Sul posto CC e Polizia di Stato per rilievi e indagini del caso.