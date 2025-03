Ladispoli, le interviste di Radio Onda Lunga: la giornalista Francesca Lazzeri ospite della redazione –

Prosegue all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”, con la pubblicazione del Secondo Podcast, la II edizione del Corso PNRR dedicato alla Web Radio e alla storia della comunicazione. Dopo la scoperta del personaggio e del luogo misterioso (Guglielmo Marconi e la Casa del Podcast a Villa Torlonia), la scelta è stata quella di cimentarsi con un’intervista dal vivo, chiamando come ospite, nella Redazione di Radio Onda Lunga in via De Begnac, la giornalista Francesca Lazzeri, Direttore di diverse testate e già Assessore alla Comunicazione, al Commercio e Attività Produttive del Comune di Ladispoli. “L’obiettivo, questa volta, acquisita la padronanza degli strumenti tecnici e dei più diffusi software di Audio editing, – ha spiegato la Prof.ssa Federica Sbrana, Docente del Corso con il supporto del Tutor Prof. Sandro Pase, Vicepreside dell’Istituto – è stato quello di mettersi alla prova confrontandosi, sul campo, con le difficoltà ma anche con la bellezza di una situazione “in presa diretta”, che noi abbiamo naturalmente registrato per realizzare il secondo podcast del corso (l’8° dall’inizio della serie, più il n. 0), ma a partire da un “compito di realtà” e da un personaggio presente nel nostro studio radiofonico. Inizialmente la giornalista Francesca Lazzeri si è presentata ai corsisti, raccontando le fasi principali della sua biografia e della sua esperienza professionale, con particolare riferimento ad alcuni momenti importanti della storia di Ladispoli. Questo ha consentito di mettere in luce, ancora una volta, la peculiarità dello “strumento Podcast” come spazio di conoscenza ed approfondimento di temi specifici. Documentazione, conduzione, elaborazione e post-produzione: è a partire da queste tappe del format “intervista” – ha aggiunto la Prof.ssa Sbrana – che gli studenti hanno proceduto, passo dopo passo, ad esplorare diverse fonti per informarsi sul personaggio e quindi formulare le loro domande, per proporle successivamente all’ospite, registrandole contestualmente in studio. Ultima fase, il montaggio delle varie tracce, con l’aggiunta di effetti e colonne sonore, fino alla realizzazione del “prodotto finale” poi pubblicato su Spotify come tutte le precedenti puntate di “Why … reless?”. Un’esperienza che ha suscitato interesse ed entusiasmo anche perché Francesca Lazzeri ha raccontato episodi e dettagli non da tutti conosciuti, come quelli relativi alle origini dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli legate alla figura del Prof. Benito Ussia, noto insegnante, giornalista ed amministratore della città, scomparso nel 2016 ed ideatore negli Anni Novanta del Premio Letterario “Città di Ladispoli” oggi guidato da Francesca Lazzeri. Benito Ussia, ha ricordato la giornalista ospite di Radio Onda Lunga, aveva ricoperto l’incarico di Assessore e dal 1982 era Direttore del ‘Giornale di Ladispoli’, il primo periodico nella storia della città. Ma fu lui – ha aggiunto – a comprendere l’importanza di una formazione specialistica per i giovani che desideravano intraprendere la professione turistica o quella di chef. E fu lui che, insieme ad altri esponenti politici, riuscì a far aprire la prima classe della Scuola Alberghiera in quello che un tempo si chiamava Hotel Royal ed è attualmente il palazzo all’angolo fra via Ancona e Piazza Marescotti, dove si trova oggi un conosciutissimo Laboratorio di Analisi. Cominciava così la storia dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, oggi punto di riferimento per centinaia di studenti e centro di eccellenza della formazione enogastronomica e di accoglienza turistica del territorio. Ma Francesca Lazzeri ha rivelato agli studenti anche un altro segreto: quello che porterà gli allievi ad intervistare un personaggio molto famoso e importantissimo per il loro percorso di apprendimento. Ma non vogliamo svelare di più. Almeno per ora. Buon ascolto ….