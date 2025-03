Cerveteri, intervento congiunto Guardie Ecozoofile Fare Ambiente e Polizia Locale per rimozione rifiuti abbandonati in località Monte Abatone –

Segnalazione effettuata e pronto intervento ricevuto, da parte delle Guardie Ecozoofile Fare Ambiente Cerveteri, per rifiuti abbandonati in località Monte Abatone.

Dichiara infatti il gruppo attraverso il proprio profilo Facebook corredato da foto:

Sabato 15 marzo abbiamo ricevuto la segnalazione di questo scempio, causato in località Monte Abatone da persone a dir poco incivili, per non dire di peggio. Come di consueto, in collaborazione con la Polizia Locale di Cerveteri, si è svolto un servizio congiunto per raccogliere elementi utili a ricostruire la filiera di partenza di questi rifiuti e identificare il trasportatore responsabile. Nei prossimi giorni si procederà con i passaggi successivi e, con ogni probabilità, qualcuno dovrà rispondere dei fatti davanti alla Procura.