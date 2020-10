Share Pin 0 Condivisioni

Programmato un nuovo corso gratuito per volontari

Ladispoli, l’Avo aderisce al progetto ‘Cittadella della solidarietà’ –

L’Avo di Ladispoli insieme ad Animo Onlus e Humanitas per dare vita alla ‘Cittadella della solidarietà’.

“Con piacere e convinzione – hanno detto dall’Avo – parteciperemo a questo progetto con altre associazioni del territorio al fine di creare e allargare una rete, sempre più necessaria, a collaborare e scambiarsi idee e progetti”.

“La nostra associazione è stata da sempre favorevole alle collaborazioni in quanto danno un valore aggiunto alle stesse che da anni si impegnano a favore della comunità, in particolare per le persone più deboli, bisognose, ai malati”.

“Ricordiamo che la sede della “Cittadella” si trova in via Genova 11, nei locali concessi dal Comune di Ladispoli appunto per favorire questo progetto”.

“Avo Ladispoli attualmente ha la sede in via Anzio, una sede privata in cui paga un canone mensile, un impegno economico che noi volontari non possiamo più sostenere e contiamo a breve di poter operare nella sede della “Cittadella”.

E l’Avo Ladispoli presenta due sue nuove attività:

Assistenza Domiciliare , questa attività è stata ripresa nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, un nostro volontario si reca presso la dimora di una persona, di norma una volta a settimana, veramente bisognosa per offrirgli compagnia, presenza ed eventuali piccole faccende quali recarsi dal medico, in farmacia o fare la spesa. Per questa attività abbiamo più volte chiesto la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Ladispoli.

, questa attività è stata ripresa nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, un nostro volontario si reca presso la dimora di una persona, di norma una volta a settimana, veramente bisognosa per offrirgli compagnia, presenza ed eventuali piccole faccende quali recarsi dal medico, in farmacia o fare la spesa. Per questa attività abbiamo più volte chiesto la sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Ladispoli. Corso per Volontari, abbiamo programmato per febbraio 2021 un corso gratuito per aspiranti volontari ospedalieri, aperto a tutti. Non sono richieste capacità specifiche e l’impegno successivo sarà di due ore settimanali per operare in una struttura dove siamo presenti. Ricordiamo brevemente che siamo presenti presso la RSA San Luigi Gonzaga (qui l’attività riprenderà quando le normative anti-Covid lo permetteranno), Ospedale di Bracciano, RSA San Raffaele di Trevignano, Casa di cura Le Giuggiole di Aranova, partecipiamo al “Nido dei Nonni” assieme alla coop Cassiavass, collaboriamo con il Piccolo Fiore onlus ed infine facciamo assistenza domiciliare per persone veramente bisognose.



“Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi informazione ai seguenti: tel. 339.2161433 (Rosario) 329.7016972 (Barbara) e-mail [email protected]“.