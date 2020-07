Condividi Pin 40 Condivisioni

Nello scontro sono rimaste coinvolte una vettura Fiat Panda dell’autoscuola e un pullman Cotral

Ladispoli, incidente frontale in Via Flavia angolo Via Ancona – Un brutto incidente incidente stradale è avvenuto in minuti a Ladispoli nel tratto di strada tra Via Flavia e Via Ancona. Nello scontro di tipo frontale sono rimaste coinvolte due vetture, una Fiat Panda dell’autoscuola, intenta a scendere Via Flavia, non in servizio al momento dell’incidente e con all’interno solo il conducente e un pulman Contral, intento a salire Via Flavia da Via Ancona, con all’interno il conducente ed un passeggero. Illese le due persone del pulman mentre per il conducente della Fiat Panda si è reso necessario il trasporto in ospedale mediante ambulanza data l’entità dell’impatto. Sul posto sono presenti due pattuglie della Polizia Locale per i rilevamenti del caso e per la gestione della viabilità.