Condividi Pin 40 Condivisioni

Sul tratto interessato si è formata già una lunga coda di autovetture ferme

Incidente stradale in Via Aurelia in direzione Roma presso Aranova – In questi minuti un incidente stradale ha interessato la Via Aurelia in direzione di Roma all’altezza di Aranova. Sul tratto interessato si è formata già una lunga coda di autovetture ferme.