Ladispoli, inaugurata la nuova palestra dell’Alberghiero: investimento da oltre 2,3 milioni

Taglio del nastro per il nuovo impianto sportivo dell’Istituto “Giuseppe Di Vittorio”. Presenti Pascucci, Grando e Fierli. La struttura sarà a disposizione degli studenti e del territorio

LADISPOLI – Dopo una lunga attesa, per gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli è arrivato il giorno dell’inaugurazione della nuova palestra.

Questa mattina, giovedì 17 settembre, il taglio del nastro della nuova struttura sportiva realizzata in via Federici, un’opera attesa da anni dalla comunità scolastica e destinata a diventare una risorsa anche per il movimento sportivo del territorio.

All’inaugurazione presenti, tra gli altri, il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, l’ex sindaco di Cerveteri e consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale Alessio Pascucci e Stefano Fierli, delegato alle Federazioni sportive e consigliere del Comune di Ladispoli.

L’opera ha richiesto un investimento complessivo di 2.302.199,84 euro, nell’ambito degli interventi finanziati con risorse PNRR – Next Generation EU per il potenziamento delle infrastrutture sportive scolastiche.

I lavori per la realizzazione del nuovo impianto erano ripartiti nel 2024, dopo un percorso particolarmente lungo. Per oltre un decennio, infatti, gli studenti dell’Alberghiero hanno dovuto svolgere le attività di Scienze Motorie senza poter contare su una palestra interna adeguata.

La nuova struttura è stata realizzata come impianto sportivo polivalente coperto, con una struttura in legno lamellare e un nuovo blocco spogliatoi. Il palazzetto è stato progettato per consentire anche la pratica di basket e pallavolo e per essere omologato per competizioni sportive fino alla Serie C.

Un impianto che non sarà destinato esclusivamente all’attività scolastica. L’obiettivo è infatti quello di mettere la struttura anche al servizio delle associazioni e delle realtà sportive del territorio, offrendo a Ladispoli un nuovo spazio per allenamenti, competizioni e iniziative.

Il taglio del nastro di oggi chiude così una vicenda iniziata molti anni fa, tra lavori interrotti, richieste degli studenti e interlocuzioni tra scuola e istituzioni.

Un percorso nel quale aveva avuto un ruolo anche Alessio Pascucci: già negli anni precedenti erano state riattivate le interlocuzioni con Città Metropolitana che avevano portato alla presentazione della nuova domanda di finanziamento PNRR. Anche il sindaco Alessandro Grando, nel 2022, aveva messo temporaneamente a disposizione degli studenti dell’Alberghiero il Palazzetto comunale dello Sport, in attesa della realizzazione della struttura di via Federici.

Con l’inaugurazione di oggi, dopo oltre un decennio di attesa, la nuova palestra dell’Alberghiero diventa finalmente realtà.