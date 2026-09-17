Raccolta gratuita delle Olive: pubblicato il bando a Cerveteri

C’è tempo per presentare domanda di assegnazione fino a venerdì 2 ottobre. Modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente e presso l’Ufficio Attività Produttive. Il Vicesindaco Ferri: “Qualità delle olive ottima, si prevede raccolta abbondante”

Come ogni anno, il Comune di Cerveteri ha pubblicato l’avviso per la concessione temporanea e gratuita degli olivi di proprietà comunale finalizzata alla raccolta diretta delle olive, purché finalizzata al solo consumo personale. Cinque le aree individuate dove poter raccogliere le olive: al parcheggio del Granarone di fronte al Cimitero Vecchio, al Parco della Legnara, davanti la scuola Giovanni Cena all’incrocio tra Via Settevene Palo e Via Passo di Palo, l’incrocio tra Via Fontana Morella e Via Martiri delle Foibe e nell’intersezione tra Via Passo di Palo e Via Aldo Quarino.

Requisiti per l’assegnazione delle piante, la residenza nel Comune di Cerveteri, da autocertificare al momento della domanda. Ad ogni richiesta, verrà assegnato un massimo di 4 piante e non è consentita la presentazione di più domande all’interno dello stesso nucleo familiare.

Anche la procedura di assegnazione richiede la presenza personale del cittadino avente diritto, senza possibilità di delega. Il frutto della raccolta può essere destinato al solo consumo personale. Termine ultimo per la presentazione delle domande, le ore 12:00 di venerdì 2 ottobre.

La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Cerveteri e presso il Servizio Attività Produttive. Alla domanda vanno allegati fotocopia di un documento di identità in corso di validità e un recapito telefonico.

“La pubblicazione del bando per la raccolta delle olive è oramai una tradizione di questo periodo a Cerveteri, una terra ricca di risorse naturali, che vede nell’agricoltura una delle sue principali fonti di sviluppo economico – ha detto Riccardo Ferri, vicesindaco e assessore all’Agricoltura del Comune di Cerveteri – tra l’altro, quest’anno la qualità delle olive è davvero ottima e pertanto si prevede una raccolta abbondante”.

“Autorizzando i cittadini a cogliere le olive per portarle direttamente al frantoio – prosegue il Vicesindaco Riccardo Ferri – vogliamo favorire la riattivazione di tutte quelle cure di cui le piante hanno bisogno per crescere in salute e mantenere la produzione. L’unico requisito che bisogna possedere per chiedere un’area di raccolta è la residenza nel Comune di Cerveteri. Invito tutti gli interessati a compilare correttamente la domanda e a presentarla nei tempi previsti”.