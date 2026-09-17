Tragico incidente all’alba: scontro tra via Odescalchi e via Trieste, muore un motociclista

Un grave incidente stradale ha insanguinato le prime ore del mattino. All’alba, per cause ancora in corso di accertamento, una moto si è scontrata violentemente con un furgoncino all’altezza dell’incrocio tra via Odescalchi e via Trieste.

L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al conducente delle due ruote, deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul luogo del sinistro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi scientifici, mettere in sicurezza l’area e deviare il traffico. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità a carico dei guidatori.