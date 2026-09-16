Ecco l’articolo integrato con i virgolettati ed estratti dalle dichiarazioni del Sindaco Alessandro Grando:

Nuovo accordo per il parcheggio Eurospin di Via Palo Laziale: controlli disattivati negli orari di chiusura

A seguito dell’incontro tra l’Amministrazione comunale di Ladispoli e i vertici di Eurospin Lazio S.p.A., è stata definita la regolamentazione definitiva per la sosta presso il punto vendita di Via Palo Laziale. La soluzione individua una gestione differenziata delle due aree che compongono il parcheggio, bilanciando le necessità dell’attività commerciale con quelle dei cittadini e dei residenti del quartiere.

Come ricordato dal Sindaco Alessandro Grando, «il sistema di controllo non è mai entrato in funzione ed è rimasto sospeso durante tutto il periodo necessario agli approfondimenti tecnici». Il primo cittadino ha spiegato che «il confronto di queste settimane ha consentito di arrivare ad una soluzione che tiene conto delle esigenze dei residenti, dei clienti e dell’attività commerciale, nonché delle diverse caratteristiche delle aree interessate».

L’accordo stabilisce infatti una netta distinzione tra le due porzioni della struttura:

Stalli ad uso pubblico (circa 40 posti): Ricadono nelle aree a destinazione pubblica previste dalla convenzione urbanistica e, come confermato dal Sindaco, «Eurospin ha confermato che procederà alla formale cessione di tali aree all’Ente. Questi stalli non sono mai stati ricompresi nel sistema di controllo e resteranno sempre di libera fruizione». Verrà inoltre installata un’adeguata segnaletica per renderli immediatamente riconoscibili.

Ricadono nelle aree a destinazione pubblica previste dalla convenzione urbanistica e, come confermato dal Sindaco, «Eurospin ha confermato che procederà alla formale cessione di tali aree all’Ente. Questi stalli non sono mai stati ricompresi nel sistema di controllo e resteranno sempre di libera fruizione». Verrà inoltre installata un’adeguata segnaletica per renderli immediatamente riconoscibili. Stalli privati pertinenziali (circa 60 posti): Sono di proprietà privata a servizio del supermercato, pur essendo ad uso pubblico. Il Sindaco ha precisato che «la definizione “ad uso pubblico” non ne modifica la proprietà, che resta privata».

Su questa seconda porzione di parcheggio, l’azienda ha accolto la proposta del Comune: a partire dal 1° ottobre, «il sistema di controllo sarà operativo esclusivamente durante gli orari di apertura del punto vendita», mentre «durante la chiusura serale il limite massimo di 90 minuti resterà sospeso», consentendo così la sosta notturna ai residenti.

Spiegando il funzionamento pratico, il Sindaco ha esemplificato: «Se il supermercato fosse aperto dalle 8:00 alle 21:00, chi parcheggiasse alle 20:00 potrebbe lasciare l’auto durante la notte e, avendo utilizzato solo 60 dei 90 minuti consentiti, dovrebbe rimuoverla entro le 8:30 del mattino successivo».

In conclusione, Grando ha espresso la propria soddisfazione per il risultato ottenuto: «La soluzione individuata consente quindi di garantire la libera fruizione dei circa 40 posti pubblici, assicurare la disponibilità dei parcheggi privati per i clienti durante l’apertura del supermercato e consentirne l’utilizzo ai residenti nelle ore serali e notturne».

Il Sindaco ha infine ringraziato il personale tecnico ed i vertici dell’azienda «per la disponibilità e l’atteggiamento costruttivo, grazie ai quali è stato possibile giungere ad una soluzione condivisa che contempera le esigenze dell’attività commerciale con quelle dei cittadini e dei residenti della zona».