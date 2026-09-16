Cerenova piange Stefano, lo “Stefanone” del Centro Sportivo: aveva 54 anni

Poche ore fa la triste notizia rimbalzata sui social come un razzo da pesca: “ci ha lasciati Stefano” per gli amici Stefanone, un’icona del centro sport Cerenova, oserei dire un’istituzione dalla fine anni 70 ad oggi.

Stefano un ragazzo, un uomo, un figlio, un fratello, un compagno, uno zio, un Amico, una persona buona che dispensava sorrisi al quale era impossibile non voler bene. Lascia sgomento tristezza, rabbia, incredulità, disappunto perché non si può morire a 54 anni, perché nessun padre dovrebbe accompagnare il proprio figlio nell’ultimo viaggio , perché Stefano meritava di vivere di amare e di essere amato.

Una intera comunità di amici, di conoscenti dal più giovane al più anziano oggi é stravolta per aver perso un guerriero! Mancherà a tutti, a tanti forse un giorno lo incontreremo e lo riabbracceremo ma per adesso, e per usare una frase scritta da un suo amico, noi oggi vogliamo immaginarlo lanciare la sua ultima lenza verso il cielo, e trovare acque calme e pescose ovunque lui sia. Ciao Stefano fai buon viaggio hai spezzato il cuore di tutti noi.

Roberta Crisanti