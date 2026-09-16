Dall’ultima posizione della griglia al podio. È stata una domenica da protagonista nel karting quella vissuta da Gabriele Orsini al Circuito Internazionale di Cremona, dove il giovane pilota ladispolano ha firmato una splendida rimonta nella tappa della Serie Nazionale Rental ACI Sport, categoria Master GP, conquistando un prestigioso terzo posto.

Un risultato ancora più significativo se si considera come era iniziato il weekend.

Le qualifiche Q1 e Q2 sono state infatti caratterizzate da problemi meccanici che hanno impedito a Gabriele di trovare il ritmo e il necessario feeling con il tracciato. Senza riuscire a mettere insieme giri puliti, il pilota è stato costretto a partire dall’ultima posizione, con una gara tutta da costruire.

Karting, Gabriele Orsini sul podio a Cremona: rimonta da applausi per il pilota di Ladispoli

La reazione, però, è stata immediata.

In gara 1, nonostante una penalità, Orsini ha recuperato terreno riuscendo a chiudere in settima posizione. Stesso risultato in gara 2, dove ha continuato a migliorare passo dopo passo, ritrovando fiducia e velocità.

Poi, in gara 3, è arrivata la grande rimonta.

Gabriele è partito benissimo e ha iniziato a recuperare posizioni una dopo l’altra. Sorpassi decisi, ritmo costante e una guida sempre più sicura gli hanno permesso di risalire rapidamente il gruppo, fino ad arrivare a giocarsi addirittura il secondo posto con piloti molto più esperti.

Alla fine è arrivato il terzo posto, con il secondo gradino del podio sfuggito per appena 96 millesimi di secondo. Un margine praticamente impercettibile, che racconta bene quanto sia stata combattuta la gara e quanto Gabriele sia stato vicino a completare una rimonta ancora più straordinaria. Il risultato gli è valso anche il terzo posto nella classifica di giornata.

Karting, Gabriele Orsini sul podio a Cremona: rimonta da applausi per il pilota di Ladispoli

Una soddisfazione condivisa con il G27 Karting Project di Civitavecchia, con cui Gabriele affronta il campionato. La squadra ha infatti conquistato il terzo posto nella classifica nazionale a squadre, confermando il valore del lavoro svolto durante la stagione.

Per Orsini, al suo primo anno nella Serie Nazionale Rental ACI Sport, quello di Cremona rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nel suo percorso nel karting. Gara dopo gara, il giovane pilota sta mostrando una crescita costante, riuscendo a confrontarsi sempre più da vicino con avversari esperti e competitivi.

A sostenere il giovane pilota ladispolano c’è anche l’Azienda Agricola Ascanio di Ladispoli, sponsor che continua a credere nel suo progetto sportivo e ad accompagnarlo in questa stagione.

Una rimonta dall’ultima casella fino al podio: a Cremona Gabriele Orsini ha dimostrato ancora una volta carattere, velocità e la capacità di non arrendersi mai.