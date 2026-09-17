Come ogni anno tanto entusiasmo e grande voglia di ripartire per lo staff dell’associazione composto da istruttrici nazionali e regionali. Dal 2010 l’associazione è presente nel territorio di Cerenova e si occupa di promuovere l’attività sportiva della pallacanestro accogliendo bambini dai 5 agli 11 anni.

Molti i ragazzi che usciti dal minibasket di Cerenova si sono distinti in campionati giovanili di rilievo, a testimonianza del lavoro di qualità che viene svolto ormai da anni. L’associazione vanta una collaborazione che dura già da cinque anni con la dinamo pallacanestro Ladispoli con la quale condivide finalità ed obiettivi.

Inoltre per venire incontro alle famiglie, ha aderito ai voucher sport della regione Lazio accettandoli per coprire il costo dei corsi.

Un lavoro portato avanti con tanta dedizione per creare momenti di aggregazione e condivisione dedicati ai più piccoli.

Vera. Daniela e Simona vi aspettano per provare questo magnifico sport.

Per info 3515112075

Ripartono i corsi di minibasket presso l’Asd Basket San Michele