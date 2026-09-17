TARIP 2026 a Ladispoli: cosa fare in caso di doppio bollettino

L’Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli ha avviato la spedizione degli avvisi di pagamento relativi all’acconto TARIP per l’anno 2026. A causa di un recente errore materiale, tuttavia, diversi cittadini potrebbero vedersi recapitare una doppia comunicazione di pagamento.

Dall’amministrazione comunale arriva subito una rassicurazione fondamentale: la TARIP 2026 deve essere pagata una sola volta. Nel caso in cui si dovessero ricevere due comunicazioni identiche, una delle due è da considerarsi a tutti gli effetti non valida e va ignorata.

Per chi non avesse ancora ricevuto nulla nella propria cassetta della posta, non c’è da preoccuparsi. Gli invii da parte del Comune sono tuttora in corso e sarà sufficiente attendere ancora qualche giorno per il recapito della propria documentazione.

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o per la richiesta di emissione e verifica dei bollettini di pagamento corretti, i cittadini possono fare riferimento diretto all’Ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Ladispoli.