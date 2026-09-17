Nuovo appalto OePac a Cerveteri: servizio da un milione di euro annuo, aumenta ancora l’utenza ma nessun taglio alle ore e più diritti e tutele per gli operatori

Ieri nell’Aula Consiliare del Granarone il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme al Dirigente Emiliano Magnosi ha incontrato gli operatori OePac del Comune di Cerveteri. Gubetti: “Tutti gli operatori passeranno dalla categoria C1 alla D1, utenti aumentati da 170 a oltre 200”

Un appalto dal valore di 4 milioni di euro per i prossimi quattro anni, affidato con il principio dell’accordo quadro in modo da poterlo adattare di anno in anno al numero degli utenti. È stato ufficialmente assegnato il servizio OePac del Comune di Cerveteri: al termine di una gara pubblica, che ha visto come Stazione Unica Appaltante la Città Metropolitana di Roma Capitale, ad aggiudicarsi la gestione è stata la Cooperativa MediHospes, risultata vincitrice dopo aver prevalso su altre sette offerte tecniche-economiche pervenute. Ieri, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, affiancata dal Dirigente Dott. Emiliano Magnosi, ha voluto incontrato gli operatori del servizio: un momento per augurare loro buon lavoro ad inizio anno scolastico ma soprattutto per comunicare importanti novità che riguardano direttamente gli operatori sul fronte contrattuale.

“Sul tema del servizio OePac si è dibattuto ampiamente negli ultimi 12 mesi — ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti — anche a fronte di un aumento esponenziale e continuo della richiesta di ore da parte dell’utenza. Un aumento che è proseguito anche nelle ultime settimane: al termine dello scorso anno scolastico erano circa 170 i bambini e le bambine che ne usufruivano, ad oggi abbiamo superato quota 200. Nonostante questo, l’impegno che tutta l’Amministrazione comunale, insieme al Dirigente e agli Uffici comunali, ha portato avanti è stato quello di non tagliare neppure un’ora di assistenza, mantenendo altissimi gli standard qualitativi. Proprio per questo motivo, l’amministrazione comunale ha deciso di aumentare le risorse, che ricordo sono di bilancio del Comune, destinate all’OePac da 600mila euro a 1 milione di euro all’anno. Per continua a garantire ai nostri ragazzi un servizio di grande qualità “.

“Un affidamento che prevede dunque quasi il doppio delle risorse annue, che mantiene inalterato l’elevato livello del servizio e che intende premiare e gratificare tutti gli operatori OePac che ogni giorno si impegnano nelle scuole e con l’utenza — ha aggiunto il Sindaco Gubetti —. Tra le proposte migliorative del nuovo appalto, uno degli elementi maggiormente apprezzati dalle commissioni esaminatrici riguarda proprio il trattamento nei confronti degli operatori. Per tutti è previsto il passaggio di categoria contrattuale da C1, quella prevista dal contratto nazionale a D1 e un conseguente aumento salariale di un euro/ora di servizio, che mensilmente rappresenta un incremento medio di circa 120 euro in busta paga a ciascun dipendente. Una misura fortemente apprezzata per gratificare e valorizzare chi ogni giorno presta un servizio essenziale con passione e professionalità”.

“Oltre a questo — ha continuato Elena Gubetti — tra le altre migliorie offerte figurano il presidio assistenziale presso la struttura di ‘Mondo Riabilitazione’, con una figura professionale della Cooperativa che garantirà accoglienza e sostegno ai minori che vi si recheranno per svolgere le terapie; l’implementazione del lavoro e dei servizi svolti in materia di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), con la distribuzione di oltre 150 copie della guida “Un’avventura nel mondo degli Etruschi”, già presentata nel luglio scorso in Sala Ruspoli, un progetto fortemente voluto insieme all’Assessora alla Pubblica Istruzione Romina Vignaroli; e la realizzazione di una ulteriore pubblicazione sempre con la CAA. Una serie di progetti verso le quali MediHospes ha dimostrato da sempre grande sensibilità”.

“L’aspetto fondamentale rimane lo sforzo economico compiuto: un milione di euro annuo, ovvero 400mila euro in più rispetto al passato, che ci permette di garantire un numero di ore di assistenza invariato a fronte di un bacino d’utenza cresciuto in modo significativo — ha concluso il Sindaco Gubetti — questa è la chiara dimostrazione della volontà della nostra Amministrazione di continuare a tutelare un servizio civico fondamentale. Rinnovo il mio ringraziamento al Dirigente Dott. Emiliano Magnosi, alla Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Giorgia Medori e a tutto il personale degli uffici. A tutte le operatrici e gli operatori del servizio OePac va il mio augurio di buon lavoro, certa che continueranno a garantire vicinanza, competenza e profonda umanità a tutta l’utenza”