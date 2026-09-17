Aeronautica militare: Il Colonnello Pilota Salvatore Florio subentra al Generale Diego Sismondini

Martedì 15 settembre 2026, nell’aeroporto militare “Mario Ugo Gordesco” di Furbara, sede della 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS), ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Generale di Brigata Aerea Diego SISMONDINI, uscente, ed il Colonnello Pilota Salvatore FLORIO, subentrante. L’evento è stato presieduto dal Comandante della Squadra Aerea-1ª Regione Aerea Generale di Squadra Aerea Mauro LUNARDI.

Il Generale Sismondini, dopo aver reso omaggio alle Bandiere di Guerra del Comparto Operazioni Speciali e tributato un doveroso pensiero ai caduti, non ha nascosto l’emozione nel ripercorrere il suo periodo alla guida della BAOS, iniziato il 21 ottobre 2024, e nell’elencare i prestigiosi traguardi ottenuti dal Comparto Operazioni Speciali nei due anni di Comando, ha evidenziato il contributo del 17° Stormo definendo gli Incursori “cuore pulsante del comparto: professionisti straordinari dotati di capacità uniche” e ancora, riferendosi al 9° Stormo ha detto: “ho visto il 9° stormo e il 21° gruppo rischierarsi e operare in ogni quadrante”, il Gen. Sismondini, in ultimo ha citato anche gli Operatori STOS (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali) definendoli “pilastro del Personnel Recovery dell’Aeronautica Militare”.

Il Comandante uscente ha voluto, inoltre, sottolineare l’importante risultato della validazione del Joint Special Operations Air Task Group .dedicando un ringraziamento particolare sia agli uomini e alle donne he hanno partecipato all’attività “specialisti che hanno lavorato giorno e notte per settimane”, sia alle superiori autorità che lo hanno sostenuto nell’affrontare le sfide di questi anni: al già Comandante la Squadra Aerea-1^ Regione Aerea, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio ed al Generale di Squadra Aerea Gianluca Ercolani, Vice Comandante del CSA e Capo di Stato Maggiore del CSA.

È stata poi la volta del Col. Florio che ha ringraziato le superiori autorità per la fiducia accordatagli sottolineando la complessità dell’incarico affidato e ha dichiarato che “il nostro è un servizio silente: probabilmente nessuno dei nostri singoli nomi verrà ricordato domani, ma rimarrà la traccia indelebile di ciò che avremo compiuto”. Nel suo discorso il Col. Florio ha ringraziato il suo predecessore per avergli lasciato il Comando di una Brigata “perfettamente addestrata, equipaggiata e pronta ad agire”.

Il Comandante della Squadra Aerea-1ª Regione Aerea, Gen. Lunardi, nel suo intervento, ha elogiato gli ottimi risultati conseguiti dagli uomini e donne del Comparto Operazioni Speciali sottolineando come il Generale Sismondini “ha incarnato la figura del leader, non limitandosi a dirigere, ma si è dedicato a perseguire e a realizzare una chiara visione“ e continuando il Gen. Lunardi ha affermato “Accanto al Generale Sismondini rivolgo un plauso egualmente sentito a tutto il personale di ogni ordine e grado. Voi avete rappresentato il motore propulsore della Brigata. Avete infuso una carica d’energia straordinaria e raro entusiasmo, trasformando una complessa struttura in una realtà autorevole, credibile e rispettata”.

Il Gen. Lunardi, continuando il suo intervento, ha sottolineato quanto detto dal Gen. Sismondini riguardo il raggiungimento della certificazione dello Special Operations Air Task Group, acquisita lo scorso 10 luglio durante l’esercitazione “Tende Scaglia” e ha affermato “Grazie a questa importante certificazione, oggi, l’Italia è uno dei paesi NATO, insieme con Stati Uniti e Gran Bretagna, a disporre di una capacità Joint”.

Nei confronti del Col. Florio, Il Gen. Lunardi ha espresso stima e orgoglio augurandogli future soddisfazioni nello svolgimento dell’incarico di Comandante della 1ªBAOS, e ha concluso dicendo “Salvatore, anche grazie ai tuoi trascorsi quale Comandante del 9° Stormo, saprai dare ulteriore impulso alle attività della Brigata”.

La 1ª Brigata Aerea Operazioni Speciali (BAOS) assicura la qualificazione, l’addestramento, la specializzazione e l’approntamento delle Forze Speciali (Incursori), e delle Forze di Supporto Aereo alle Operazioni Speciali (S.A.O.S.) e per le attività di Personnel Recovery, garantendo il costante aggiornamento, la standardizzazione e l’interoperabilità di tattiche, tecniche e procedure a livello di Forza Armata, Interforze, Interagenzie e Internazionali.

Inoltre, ha il compito di esprimere le capacità necessarie a predisporre una struttura di un Joint Special Operation Air Task Group (J.S.O.A.T.G.) altamente specializzato, versatile e con alti livelli di prontezza operativa per esercitazioni ed operazioni. Dipendono dalla 1ª BAOS il 17° Stormo Incursori di Furbara ed il 9° Stormo di Grazzanise. La 1ª BAOS dipende gerarchicamente dal Comando Squadra Aerea-1ª Regione Aerea di Milano.