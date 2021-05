Ladispoli, in partenza il quarto lotto di manutenzione stradale

Share Pin 24 Condivisioni

De Santis: “Ci concentreremo su Viale Italia e sulle vie perpendicolari che presentato evidenti segni di usura”

“Ci concentreremo su Viale Italia e sulle vie perpendicolari che presentato evidenti segni di usura”, dice Veronica De Santis, assessore ai lavori pubblici del Comune di Ladispoli.

Pochi giorni fa è stato approvato il bilancio ed è dunque anche partito l’iter per i bandi di gara riguardanti il quarto lotto funzionale di manutenzione stradale.

“In ogni lotto funzionale abbiamo cercato di arrivare ovunque, muovendoci non a macchia di leopardo, ma basandoci su un gruppi di strade collegate”, dice.

“È vero che ci sono strade meno attenzionate rispetto ad altre”, ammette l’assessore ai microfoni di Fabio Bellucci.

“Ma è anche vero che alcune strade sono più transitate e la loro manutenzione diventa anche una questione di sicurezza”.

La mobilità alternativa: piste ciclabili e auto elettriche

“Ladispoli è perfetta per la mobilità soft e abbiamo preso contatti con Città Metropolitana per avviare dei progetti in tal senso”, dice De Santis.

“Anche con la Regione Lazio siamo in contatto, visto il progetto della Ciclovia tirrenica che passerà anche per Ladispoli”, aggiunge.

E sulle colonnine elettriche spiega: “Avevamo preso accordi con Enel-X che era la prima società che si era proposta per l’installazione di queste strutture”.

Le prime dovrebbero essere attive dunque da settimana prossima in zona stazione, a Viale Europa e Via Glasgow.