Ladispoli, consegnato il disciplinare per il restauro di Torre Flavia

De Santis: “Non possiamo azzardare delle tempistiche, ma pensiamo che per l’inizio del 2022 dovremmo vedere le macchine all’opera”

Sul restauro di Torre Flavia si inizia a muovere qualcosa e a dirlo è proprio l’Assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis alla trasmissione di Fabio Bellucci.

“Il Ministero dei Beni Culturali ci ha inviato il disciplinare” – dice De Santis – “. Questa è un’opera complessa visto che la torre è anche in riva al mare: stiamo lavorando per capire come impostare anche il cantiere”.

Torre Flavia è rientrata nel Progetto Bellezza del Ministero ottenendo un finanziamento di due milioni di euro.

“Si ritratta di un restauro rendendola fruibile e accessibile, ma ovviamente non sarà ricostruita”, dice.

“I tronconi saranno riposizionati e sarà realizzata una struttura interna con una scala per poter visitare i piani superiori”, aggiunge De Santis spiegando in cosa consisterà il progetto di riqualificazione.

I tempi non saranno brevi: “Dobbiamo inanzi tutto completare l’iter con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Mibact”.

“Non possiamo azzardare delle tempistiche, ma pensiamo che per l’inizio del 2022 dovremmo vedere le macchine all’opera, ma anche prima”.

Claudio Lippi