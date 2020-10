Share Pin 1 Condivisioni

Il calendario degli incontri

Ladispoli, in modalità remota gli sportelli didattici di orientamento per le medie del Liceo Pertini

Aiutare gli studenti delle terze medie a scegliere con cura il loro futuro percorso di studi. È l’obiettivo degli sportelli didattici disciplinari organizzati dal Liceo “Sandro Pertini” di Ladispoli.

Per il secondo anno, i ragazzi potranno seguire attività laboratoriali, lezioni simulate e incontri con i docenti del Liceo, che illustreranno loro i metodi di insegnamento e i contenuti delle materie dei tre indirizzi offerti dal “Sandro Pertini”: Classico, Linguistico e Scientifico.

Gli sportelli saranno svolti in modalità remota su piattaforma Zoom o Jitsi.

I genitori degli alunni partecipanti potranno procedere all’iscrizione scrivendo un’email all’indirizzo [email protected], specificando il corso scelto, il giorno di svolgimento e il nome del docente. Gli stessi riceveranno tramite email, il giorno prima dello svolgimento dello sportello, il link per accedere all’incontro on line in modalità sincrona.

Ci si potrà iscrivere fino a due giorni prima della data prevista per lo sportello. Si potranno accettare prenotazioni fino a un massimo di 20 alunni per sportello.

Ecco il calendario degli incontri previsti:

Lunedì 26 ottobre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Alexandra Recchi – Oh Be A Fine Girl Kiss Me!

Scienze della Terra: la classificazione di Harvard delle stelle

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Alice Salvatori – En voyage pour la France

Introduzione alla lingua e alla cultura francese

Martedì 27 ottobre

Ore 14.30 – 15.30

Prof. Giovanni Piazza – Vieni avanti, creativo!

Laboratorio di scrittura creativa con il direttore del giornale scolastico Res Novae

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Antonella Parodi – Incontro con la Matematica

Mercoledì 28 ottobre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Alessandra Sbattella – El barrio español

Introduzione alla lingua e alla cultura spagnola

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Tina Coppola – Il Greco è… un classico!

Introduzione alla lingua e alla cultura greca

Giovedì 29 ottobre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Francesca Caradonna – L’ora di Latino

Introduzione alla lingua e alla cultura latina nell’indirizzo scientifico

Venerdì 30 ottobre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Alexandra Recchi – Abracadabra… la materia si trasforma!

Introduzione alla chimica

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Antonella Parodi – Incontro con la Fisica

Lunedì 2 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof. Giovanni Piazza – English is music

Introduzione alla lingua e alla cultura inglese

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Alexandra Recchi – Pisum sativum e… noi

Biologia: viaggio nei caratteri mendeliani della nostra specie)

Martedì 3 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Pamela Marano – Conosciamo il mondo

Lezione di Fisica

Ore 15.35- 16.35

Prof.ssa Lucilla Lattanzi – Introduzione alla Storia dell’Arte

Mercoledì 4 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Alessandra Sbattella – El barrio español

Introduzione alla lingua e alla cultura spagnola)

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Coppola – Latine discere

Introduzione alla lingua e alla cultura latina nell’indirizzo Classico

Giovedì 5 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Salvatori – Ganbatte!

Introduzione alla lingua giapponese

Ore 15.35 – 16.35

Prof.ssa Pamela Marano – Noi e la Matematica

Lezione propedeutica di matematica

Venerdì 6 novembre

Ore 14.30 – 15.30

Prof.ssa Luchetti – Eng-Lit 4 U

Lingua e letteratura inglese