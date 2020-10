Share Pin 2 Condivisioni

La neo segretaria Marongiu: “Creare alleanza fra generazioni”

“Il PD Ladispoli in cammino per una nuova ripartenza”

Dal Partito Democratico di Ladispoli un segnale di speranza, giunto in un momento importante quello della sua ripartenza. Questa la sintesi migliore per definire l’Assemblea degli Iscritti che si è svolta sabato 17 ottobre 2020, su piattaforma telematica Zoom.

L’incontro è stato moderato (in diretta da Bruxelles) da Annamaria Abbafati membro della Segreteria PD Provincia di Roma, ed ha visto in collegamento Rocco Maugliani, Segretario PD Provincia di Roma, Silvia Marongiu, Segretaria del Circolo PD Ladispoli e circa 50 persone, tra iscritti, simpatizzanti, cittadini, rappresentanti delle associazioni e delle forze politiche del territorio, consiglieri comunali e regionali.

Fari puntati in primo luogo naturalmente sulla situazione dell’emergenza Covid di queste ore vissuta dalla città di Ladispoli, che proprio nella giornata di sabato è arrivata a contare oltre 100 casi di attuali positivi, il maggiore numero del comprensorio. Un contesto considerato dal Partito Democratico preoccupante, come anche ribadito dalle considerazioni del Segretario Maugliani. Sarà rilevante il modo in cui il PD intenderà affrontare questi temi attraverso un lavoro politico avente l’obiettivo di giungere ad una definizione di presenza con lo scopo di contrastare, ove ritenuto opportuno, di sensibilizzare e migliorare le soluzioni già messe in campo. Cogliamo l’occasione per informarvi che oggi partirà la tre giorni di appuntamenti web della nostra federazione; dalle 18.30 (per i Comuni quadranti Asl RM3-RM4) amministratori locali, quadri di partito,

eletti in Regione e al Parlamento entreranno nel merito dell’emergenza.

Per ritornare ai lavori dell’Assemblea del circolo PD Ladispoli – da tutti coloro che hanno preso la parola, è emerso unanime l’augurio di buon lavoro alla neo Segretaria, ritenuta capace di rilanciare l’azione politica del PD locale, di un Partito importante nello scacchiere del Centrosinistra, e con l’obiettivo di costruire una valida alternativa alle prossime elezioni comunali, attraverso un capillare lavoro di opposizione, partecipazione e programmazione per il domani.

“E’ il momento di creare un’alleanza tra generazioni, azioni concrete per mettere al centro le diverse potenzialità e per dare un segnale di ripartenza. Il circolo si aprirà alla città con tavoli tecnici e i cosiddetti stati generali su tematiche ed ambiti specifici” – afferma la neo Segretaria Silvia Marongiu che con queste parole ha permesso al dibattito di entrare nel vivo, aprendo la strada alla discussione con l’auspicio di arrivare nel 2022 all’altezza della sfida elettorale locale.

Un susseguirsi di interventi tra i quali si sono evidenziati pareri concordi nel ritenere giusto partire dalla conoscenza dei temi, degli argomenti che interessano Ladispoli nel suo insieme, ricorrendo a riunioni aperte di vario tipo, con il fine di redigere un programma in grado di “predisporre agli elettori una visione di città attrattiva, accogliente, diversa, alternativa e a misura di cittadino”.

Oltre al dibattito, l’Assemblea degli Iscritti del PD Ladispoli ha deciso di ratificare la composizione dei suoi organismi dirigenti, partendo dal Direttivo che sarà così composto:

 Lopetuso Vincenzo – Fabbri Martina – Mugellini Daniela – Bedin Luana – Costantini Mauro

 Zonetti Andrea – Massenti Luca – Merolle Francesco – Cannalire Massimiliano – Bevilacqua Gerardo – Pierini Emanuele- Saquella Salvatore – Paliotta Crescenzo – Ascani Pietro –

 Latini Pierlucio – Tyli Esmeralda – Russoniello Flavio – De Luca Gloria – Penge Sarah –Vicario Francesco.

Il ricorso alla tecnologia, resa necessaria per l’impossibilità di svolgere riunioni in presenza, ha conferito bellezza e intensità ad un pomeriggio che ha fornito la possibilità di un confronto fuori dagli schemi tradizionali. Dal PD Ladispoli grazie a tutti coloro che sono intervenuti, collegandosi per intraprendere un cammino per una nuova ripartenza.

PD Ladispoli