Politiche e idee per il territorio, incontro ieri a Santa Severa Nord

Grande partecipazione all’evento fortemente voluto dall’onorevole Alessandro Battilocchio

Ieri ben 25 ragazzi della provincia di Roma si sono incontrati a Santa Severa Nord, grazie all’evento ‘Idee con le ali’, per discutere di politica e proporre idee per il bene del territorio.

A presenziare diversi ospiti, tra i quali l’Onorevole Alessandro Battilocchio, che ha fortemente voluto quest’incontro, il dottor Carmelo Messina che, descrivendo il suo percorso professionale ha spronato i ragazzi a ragionare ed approfondire per costruire una nuova classe politica preparata e pronta a soddisfare l’interesse pubblico, il Sindaco di Tolfa Luigi Landi, che ha parlato dell’importanza del territorio e di come, soltanto attraverso lo studio, si possa lavorare per questo e il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia Simone Leoni, che ha descritto l’importanza dei giovani in politica e di come lavorare per coinvolgerne sempre più.

Nel pomeriggio tra tavoli di discussione, confronti tra i ragazzi si sono animati visitando e conoscendo anche il mondo dell’aviazione civile.

“In piena sicurezza all’aperto abbiamo deciso di non fermare questi eventi che permettono formazione della futura classe dirigente del partito esperto del Paese. Queste attività sono alla base del mio fare politica, vivere a pieno la città e dando possibilità alle nuove menti” ha dichiarato Battilocchio.