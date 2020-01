Condividi Pin 12 Condivisioni

Si tratta di due italiani di 25 e 31 anni sorpresi mentre si scambiavano una dose di cocaina

Ladispoli: in manette due pusher –

Nel corso dei controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, a Ladispoli, i militari della stazione di via Livorno, insieme al Nor – Sezione operativa, hanno arrestato due italiani di 25 e 31 anni per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I due pusher sono stati sorpresi in un posto appartato, solitamente frequentato da tossicodipendenti, mentre si scambiavano una dose di cocaina di circa 30 grammi.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato, a casa del 21enne, ulteriori 15 g. della medesima sostanza, nonché materiale utile per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma contante di 700 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Dopo l’arresto sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.