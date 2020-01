Condividi Pin 6 Condivisioni

Il giovane intercettato dai carabinieri in un distributore di benzina sull’Aurelia

Danneggia tre veicoli e si da alla fuga: denunciato 19enne –

I Carabinieri della N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un cittadino romeno di 19 anni, per danneggiamento e oltraggio a P.U..

Il giovane a bordo della sua autovettura dopo aver danneggiato tre veicoli in sosta nel Comune di Ladispoli si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio è stato notato da alcuni residenti della zona che hanno annotata la targa della macchina e l’hanno poi fornita ai Carabinieri che, dopo alcune ricerche in zona l’hanno intercettata presso un distributore di carburanti sulla statale Aurelia.

Il giovane alla vista dei militari è andato in escandescenze tentando si sottrarsi al controllo dei militari.

Il 19 enne è stato denunciato in stato di libertà all’A.G.