Condividi Pin 0 Condivisioni

Il sindaco Alessandro Grando anticipa i piani dell’amministrazione comunale per l’estate 2020

“Ladispoli, in estate porteremo artisti di livello nazionale” –

La Sagra del Carciofo Romanesco che compie 70 anni.

La città di Ladispoli che ne compie 50.

Quello appena iniziato si può decisamente dire un anno importante per la città balneare.

E per questo motivo gli eventi in programma dovranno essere speciali.

“Stiamo già lavorando – ha detto il sindaco Alessandro Grando a Centro Mare Radio – sia per la Sagra che per il cartellone estivo per avere una partecipazione di artisti di livello nazionale di una certa importanza”.

Il tutto per “uscire un po’ da quella noia che ha caratterizzato le nostre estati”, ha proseguito Grando.

E le Frecce Tricolori? Dopo i due anni consecutivi in cui i cieli della città balneare hanno ospitato le loro piroette mozzafiato, quest’anno sarà più difficile poter assistere nuovamente allo spettacolo.

Ma Frecce o non Frecce per il primo cittadino il 2020 sarà l’anno degli eventi di spicco. A cominciare proprio dalla 70esima edizione della Sagra del carciofo.

C’è poi un altro evento a cui l’amministrazione ha intenzione di rendere “omaggio”: i 50 anni dalla nascita della città di Ladispoli, dopo la sua separazione con Cerveteri.

Anche in quell’occasione, infatti, si pensa alla realizzazione di qualche evento per celebrare l’importante data.