A Bracciano il “Concerto della Memoria”

Appuntamento con lo spettacolo-concerto l’1 febbraio alle 21 al Teatro Charles De Foucauld

Anche Bracciano celebra la Giornata della Memoria.

L’appuntamento è con Generazione Musica e il “Concerto della Memoria” in programma l’1 febbraio alle 21 al Teatro Charles De Foucauld.

Un evento che, attraverso la musica, le immagini e un percorso narrativo, vuole affrontare il tema della Shoah per riflettere e non dimenticare la più grande tragedia umana del secolo scorso.

Lo spettacolo-concerto, adatto a tutte le età, vuole realizzare un percorso che stigmatizzi la persecuzione a carico degli ebrei ma anche degli omosessuali, dei disabili, dei malati di mente, delle prostitute, degli alcolisti e degli oppositori al regime nazista.

Il Giorno della Memoria deve servire a tutti noi per non dimenticare la vergogna dei campi di concentramento – scrivono gli organizzatori – e per costruire un futuro di solidarietà, pace e rispetto verso tutte le diversità.

L’ingresso all’evento è gratuito per i ragazzi fino a 18 anni.

Si consiglia la prenotazione contattando il numero whatsapp 3387725474 o contattando la mail info@unteatroperbracciano.it o visitando il sito www.unteatroperbracciano.it.