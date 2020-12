Share Pin 1 Condivisioni

In un momento così delicato anche sotto il profilo economico contribuiranno alla spesa e a fornire aiuto alle famiglie che ne necessitano

Ladispoli, il “Trios” e i commercianti insieme per chi ne ha bisogno –

In un periodo particolare come quello in cui si sta vivendo, con l’emergenza economica che cresce sempre di più mettendo in crisi diversi nuclei famigliari che non sanno più come andare avanti, la solidarietà si fa sempre più crescente nella città balneare.

Ai servizi già attivi di associazioni, Protezione civile comunale e Croce Rossa, si aggiungono quelli dei singoli cittadini.

Protagonisti della bella iniziativa promossa per far trascorrere un discreto Natale alle famiglie più in difficoltà della città, è il Trios e alcuni commercianti di Ladispoli.

E così rinunciando alle luminarie fuori dal loro negozio, utilizzando così i soldi ‘risparmiati’ per acquistare beni di prima necessità alle famiglie bisognose.