Ladispoli: il comitato CRI di Santa Marinella in piazza per il progetto LoveRed

Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, il nostro Comitato è sceso in piazza con il progetto LoveRed, dedicato alla sensibilizzazione sul tema delle #MST (malattie sessualmente trasmissibili) e alla prevenzione, offrendo anche la possibilità di effettuare test HIV gratuiti e anonimi. Inoltre, si sono svolte attività sul tema del Consenso, un’iniziativa fondamentale per promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza.

Grazie all’impegno dei nostri volontari, siamo riusciti a raggiungere 50 utenti, di età compresa tra 18 e 65 anni, e a svolgere 12 test HIV, contribuendo così alla prevenzione e alla diffusione di informazioni essenziali per la salute pubblica.

Ringraziamo tutti i volontari che hanno partecipato e reso possibile la realizzazione di queste attività.

Vogliamo inoltre ringraziare per essere passati a trovarci:

Il Consigliere e Rappresentante dei Giovani di CRI AMRC Michael Burattini

Il Referente Provinciale AMRC del progetto LoveRed Alessandro Celletti

Il Consigliere e Rappresentante dei Giovani di CRI Napoli Flavio Beninati e il suo Delegato Riccardo Raio