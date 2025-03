Al via l’iniziativa “In cammino con San Giuseppe”, Patrono di Ladispoli

L’amministrazione comunale lancia una nuova iniziativa artistica e culturale che celebra le tradizioni religiose e il legame profondo tra la comunità di Ladispoli e la Chiesa. Grazie al progetto varato dalla delegata all’arte, Felicia Caggianelli e dal delegato alle comunità religiose, Mario Buonocore, dal 14 marzo prenderà il via l’evento “In cammino con San Giuseppe”. Un progetto inclusivo, aperto a tutti, che invita artisti e poeti a esprimere la propria creatività attraverso opere o poesie ispirate a San Giuseppe, Santo Patrono di Ladispoli. Ogni partecipante avrà l’opportunità di realizzare un’opera che rappresenti San Giuseppe, oppure di scrivere una poesia dedicata a lui. Le opere e i versi dovranno essere immortalati in una fotografia e inviati via mail, tutte saranno pubblicate online, accompagnate da una piccola recensione, a testimonianza della cura e del sincero ringraziamento nei confronti di ciascun partecipante.

“L’iniziativa – afferma la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – vuole essere lo strumento per valorizzare le voci artistiche della nostra comunità e per mantenere vive le tradizioni che ci uniscono. Invitiamo tutti i cittadini, soprattutto i bambini, a partecipare a questo cammino di arte e spiritualità per celebrare insieme la figura di San Giuseppe al quale la comunità di Ladispoli è molto devota. Con questo progetto l’amministrazione comunale vuole rendere omaggio alle nostre radici e alla fede. Attraverso l’arte e la poesia, i partecipanti avranno l’opportunità di esprimere i propri sentimenti e le proprie riflessioni su un santo che rappresenta valori di famiglia, lavoro e dedizione”.

L’evento “In cammino con San Giuseppe” infatti si propone non solo di celebrare questa figura, ma anche di rafforzare il senso di comunità e appartenenza tra i cittadini.

“La Chiesa – spiega il delegato alle comunità religiose, Mario Buonocore – è un punto di riferimento per la comunità, si fa promotrice di questo progetto, sottolineando l’importanza delle tradizioni religiose. L’arte diventa così un mezzo per unire le generazioni, permettendo a giovani e meno giovani di collaborare e condividere le proprie esperienze e visioni. Le opere e i versi inviati non solo saranno un omaggio a San Giuseppe, ma anche un’opportunità per gli artisti di ricevere visibilità e riconoscimento. Ogni partecipante avrà la possibilità di vedere il proprio lavoro pubblicato online, creando una galleria virtuale di espressioni artistiche che raccontano la storia e l’identità di Ladispoli”.

Chi volesse partecipare può inviare le foto delle proprie opere alla mail della delegata comunale all’arte, [email protected] a partire dal giorno 14 marzo.