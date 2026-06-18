Ladispoli, il 23 giugno al voto il Piano Integrato di Punta di Palo: monta la protesta dei comitati

LADISPOLI — Si infiamma il dibattito urbanistico a Ladispoli in vista del Consiglio comunale del prossimo 23 giugno, data in cui è prevista la votazione per l’adozione del Piano Integrato di Punta di Palo. Il progetto – che prevede la realizzazione di un’area commerciale e di un complesso sportivo, oltre a un’espansione residenziale con 111 appartamenti e 19 villette già commercializzate – finisce nel mirino di Ladispoli Sostenibile.

Nodo viabilità: il rischio paralisi sulla Settevene Palo

Al centro della contrarietà del movimento non c’è una pregiudiziale ideologica contro lo sviluppo, ma una forte preoccupazione legata alla sostenibilità infrastrutturale. Secondo l’analisi diffusa dal gruppo, l’intera zona soffre di un grave vulnus logistico: l’area interessata dagli interventi conta attualmente su un’unica via di accesso e di uscita, rappresentata dalla direttrice di via Settevene Palo, in corrispondenza dell’uscita sud della città.

Un imbuto che rischia di aggravarsi notevolmente: «Parliamo di un carico aggiuntivo stimato in circa 600 persone e altrettante automobili», denunciano da Ladispoli Sostenibile, sottolineando come non serva un’analisi complessa per prevedere l’impatto sulla circolazione quotidiana, in un contesto in cui i tempi di percorrenza verso la vicina Cerveteri risultano già triplicati negli ultimi anni.

La polemica sulle opere di urbanizzazione

A destare perplessità è anche la gestione delle opere di compensazione. Dal movimento fanno notare che sarebbe bastato subordinare l’intervento a un’opera strategica per la viabilità cittadina, come la realizzazione di un collegamento stradale di circa un chilometro verso il Palazzetto dello Sport, per decongestionare il traffico.

La bocciatura è estesa all’intera pianificazione urbanistica dell’ultimo decennio: «Negli anni sono stati presentati oltre una dozzina di piani integrati, quasi sempre approvati dalla maggioranza». Una linea definita priva di lungimiranza, che non richiederebbe ai privati le infrastrutture necessarie a tutelare la qualità della vita dei residenti.

Verso i prossimi consigli comunali

La questione di Punta di Palo rappresenta solo la punta dell’iceberg. Nelle prossime settimane, infatti, l’aula consiliare sarà chiamata a esprimersi su altri tre progetti di centri commerciali. Una mole di decisioni che spinge Ladispoli Sostenibile a ribadire la propria linea di ferma opposizione a questo modello di sviluppo, definendo le scelte dell’amministrazione «sciatte, disinteressate alle conseguenze e poco rispettose delle esigenze dei cittadini».