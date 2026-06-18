TRENITALIA: modifiche alla circolazione tra Roma tiburtina e Roma Ostiense

nel fine settimana dalla sera del 19 al 21 giugno

coinvolti alcuni treni Intercity, Intercity Notte e Regionale di Trenitalia delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Cesano/Viterbo

attività propedeutiche alla realizzazione della fermata Pigneto

Il fine settimana a partire dalla sera di venerdì 19 fino a domenica 21 giugno la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto (i treni saranno cancellati tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Attiva la circolazione solo sulle tratte Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma Tiburtina e viceversa e Roma Ostiense – Fiumicino Aeroporto e viceversa) e FL3 Roma – Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo – solo nelle giornate di sabato e domenica – subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.