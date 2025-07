Ladispoli, il 19 luglio il “Raduno della auto d’epoca”

Gli esemplari abbracciano un periodo storico che va dagli anni ‘50 agli anni ‘80

Un tuffo nella storia con l’esposizione di auto d’epoca in Viale Italia

Un viaggio nel passato tra motori, cromature scintillanti e design intramontabili. A Ladispoli il 19 luglio ritornerà il “Raduno delle auto d’epoca”, organizzato dall’associazione Volanti storici con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

In occasione dell’evento, viale Italia, cuore pulsante della città, come ogni week end sarà pedonalizzato e si trasformerà in una vera e propria passerella a cielo aperto. Residenti e villeggianti potranno ammirare splendidi esemplari di auto d’epoca che abbracciano un periodo storico che va dagli anni ‘50 agli anni ‘80, simboli di eleganza, stile e storia del motorismo italiano e internazionale

“Sarà una serata dalle forti emozioni – afferma l’assessore al turismo, Marco Porro – un tuffo nella storia unica dell’eccellenza italiana nel mondo delle automobili e del design. Ringraziamo l’associazione Volanti che instancabilmente da anni si prodiga per tenere vivo il ricordo di autentici gioielli, facendo respirare l’atmosfera retrò che solo le auto d’altri tempi sanno regalare. I visitatori potranno anche incontrare e dialogare con collezionisti provenienti da varie parti della penisola”.

L’evento di sabato 19 luglio inizierà alle ore 19:00.