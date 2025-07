Il consigliere d’opposizione Gianluca Paolacci denuncia lo stato di abbandono del lungomare di Cerveteri nel pieno della stagione estiva

Il lungomare di Marina di Cerveteri non si presenta nelle condizioni che cittadini e villeggianti si aspettavano. In molti speravano in un’area verde curata, rigogliosa e accogliente, ma la realtà è ben diversa. A denunciarlo è Gianluca Paolacci, consigliere d’opposizione, che non risparmia critiche all’amministrazione comunale.

“L’erba è alta e incolta, le aiuole sono bruciate dal sole e manca completamente il decoro – dichiara Paolacci – È impensabile che il lungomare si presenti così proprio nel pieno della stagione estiva, quando arrivano famiglie, giovani e turisti. Avremmo voluto un ambiente più curato, con interventi puntuali sul verde pubblico per offrire a chi passeggia un’atmosfera accogliente, e non questa sensazione di abbandono.”

Il consigliere incalza: “Basta slogan, servono azioni concrete. I residenti sono ormai al limite della sopportazione. All’amministrazione chiediamo interventi immediati e investimenti sul decoro urbano, perché questo tratto di costa ha tutte le potenzialità per diventare un punto di riferimento del litorale. Ma senza manutenzione non si va da nessuna parte”.