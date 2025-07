È in corso lo sciopero dei treni Trenitalia e Trenord. Dalle ore 21:00 di ieri sera, alle ore 18:00 di oggi. Cancellati alcuni treni in fascia protetta

È in corso lo sciopero dei treni Trenitalia e Trenord. Dalle ore 21:00 di ieri sera, alle ore 18:00 di oggi. Per questo motivo i treni potranno subire ritardi o cancellazioni, provocando i soliti grandi disagi per tutti i pendolari che ogni giorno si spostano con questo mezzo di trasporto.

Teoricamente dovrebbero essere garantite le fasce di garanzia. E quindi dovrebbero essere garantiti i treni dalle ore 6:00 alle ore 9:00 di questa mattina. Ma purtroppo è sempre una garanzia teorica. E infatti, stamattina, chi si è recato alla stazione di Cerenova ha scoperto che almeno tre dei treni previsti in fascia protetta sono stati cancellati.