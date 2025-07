Ladispoli, scontro tra auto e moto: 18enne finisce in ospedale con l’eliambulanza –

Un altro incidente stradale ha scosso il litorale romano nel pomeriggio di oggi, precisamente in viale Europa, nei pressi del quartiere Miami a Ladispoli. Questo nuovo sinistro ha visto coinvolta una vettura che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con una moto guidata da un giovane di appena 18 anni.

Le prime notizie parlano di una caduta rovinosa del ragazzo, che ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto. La situazione si è rivelata critica, richiedendo l’intervento tempestivo dell’eliambulanza, che ha trasportato il giovane in codice rosso presso il Policlinico Gemelli di Roma. La prontezza dei soccorsi è stata fondamentale per garantire al ragazzo le cure necessarie.

Intanto, sul luogo dell’incidente, gli agenti della Polizia locale hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità in un punto particolarmente caotico, dove si sono accumulati veicoli e curiosi. Sarà importante stabilire le responsabilità e prevenire futuri incidenti, dato che la sicurezza stradale rappresenta una priorità per la comunità locale.