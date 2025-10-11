Ladispoli, il 18 ottobre in campo per la Gaza Freedom Cup 2025

Un torneo di calcio a 5 dove sport, umanità e speranza si uniscono

ll Comitato per la Pace in Palestina di Ladispoli e Cerveteri, presenta la Gaza Freedom Cup 2025, 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐚 𝟓 𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐢 𝐮𝐧𝐢𝐬𝐜𝐨𝐧𝐨 per lanciare un messaggio di pace e giustizia.

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟖 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝐚 𝟓 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞, 𝐚 𝐋𝐚𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐥𝐢, sei squadre si sfideranno in un clima di amicizia e partecipazione: giovani, adulti e vecchie glorie del nostro territorio scenderanno in campo per chi oggi non può più farlo, vittima dell’oppressione e dell’ ingiustizia.

La giornata sarà arricchita da musica, artigianato solidale e spazi di incontro, per unire la passione sportiva al valore della solidarietà concreta.

Il trofeo simbolico, la Gaza Freedom Cup, premierà non solo la squadra vincitrice, ma lo spirito di rispetto, collaborazione e libertà che anima questa iniziativa.

𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭, 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀: 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞, 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̀!

Un ringraziamento agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa:

-𝑮𝒓𝒖𝒑𝒑𝒐 𝑪𝒊𝒂𝒎𝒑𝒂 (𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊)

-𝑫𝒖𝒍𝒄𝒂𝒎𝒂𝒓𝒂 (𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊)

-𝑩𝒆𝒏 𝒅𝒊 𝑩𝒊𝒐 (𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊)

-𝑷𝒊𝒛𝒛𝒂 𝒂 𝒔𝒑𝒊𝒄𝒄𝒉𝒊 – 𝑽𝒊𝒂 𝑭𝒊𝒓𝒆𝒏𝒛𝒆 – (𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊)

-𝑺𝒄𝒓𝒊𝒕𝒕𝒊 𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒐𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒕𝒊 (𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊)

-𝑺𝒑𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒊𝒏𝒐 (𝑪𝒆𝒓𝒗𝒆𝒕𝒆𝒓𝒊)

-𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑩𝒊𝒐 (𝑪𝒆𝒓𝒗𝒆𝒕𝒆𝒓𝒊)