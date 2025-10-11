Presso la palestra del Mattei calcio per bambini e ragazzi con disabilità intellettivo relazionali

A Cerveteri riparte “Special Soccer”, calcio per bambini e ragazzi con disabilità intellettivo relazionali.

“Un progetto meraviglioso – scrive il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dove lo sport diventa gioco, crescita e amicizia. Ogni allenamento sarà un passo verso l’inclusione, la fiducia e il divertimento. Super allenatori (allenatori federali paralimpici), i Mister Caleffi e Storti”.

Appuntamento tutti i martedì, dalle ore 18:00, nella Palestra dell’Istituto Enrico Mattei. Per Info: 3273710088.