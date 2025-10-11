L’aria irrespirabile e la paura per la salute porta alla raccolta firme per spingere le autorità ad intervenire

Roghi tossici a Cerveteri: l’ira degli abitanti –

La puzza di bruciato appesta ormai da troppo tempo le notti dell’area di Cerenova e Campo di Mare: l’origine però è formalmente ignota.

Complice il buio, le indagini non sembrano ancora aver portato ad un colpevole per quelli che sono a tutti gli effetti dei roghi, forse anche di rifiuti, che impestano l’area delle due località marittime del Comune di Cerveteri.

I comitati cittadini si sono riuniti e stanno raccogliendo firme per una petizione da presentare direttamente al Comune, ai consiglieri e alla Polizia locale.

Al mercato sono presenti dei banchetti con dei volontari in maglietta rossa per raccogliere le firme.

Nelle scorse ore il Presidente del Comitato di Campo di Mare Enzo Musard ne ha parlato con la stessa Sindaca Elena Gubetti.

La Sindaca è stata oggetto già di un messaggio diffuso tramite Facebook proprio per sollecitare un intervento per terminare questo supplizio quotidiano che ha portato l’aria ad essere irrespirabile e a preoccupare per la salute di chi vive a Campo di Mare e Cerenova.

Il timore di alcuni è che le indagini possano avvenire a roghi spenti, non sortendo alcun effetto.

(Immagine di repertorio)