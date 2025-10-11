Serve una vittoria per riportare entusiasmo tra la tifoseria. Ferretti: “Dobbiamo vincere. Ai ragazzi chiedo massima concentrazione”

Cerveteri Calcio: domenica arriva il Capranica al Galli –

Vuole i tre punti il Cerveteri, domani contro il Capranica al Galli alle ore 11.00.

Gara da vincere per i Cervi, che sperano in un successo per riportare entusiasmo e fiducia.

“In questo momento direi di sì, sarebbe un buon viatico per le prossime sfide, la vittoria”, ha detto Marco Ferretti allenatore verde azzurro.

“Abbiamo perso gare che avevamo in pugno – continua l’allenatore –, facendo errori che abbiamo pagato cari. La squadra in realtà ha raccolto zero, ma ha prodotto tanto”.

“Speriamo di sbloccarci domani, vogliamo la vittoria anche per i nostri tifosi che hanno tutte le ragioni per essere amareggiati”, conclude Ferretti.