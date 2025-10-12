Santa Marinella in lutto per la scomparsa di Fabio De Paulis

Musicista molto noto ed apprezzato in città

La comunità di Santa Marinella piange la scomparsa di Fabio De Paulis, stimato musicista e figura molto amata non solo nella sua città, ma anche nei Comuni limitrofi. Aveva 60 anni e avrebbe compiuto 61 il prossimo 17 ottobre. La sua musica, la sua passione e il suo calore umano hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

“Se nè andato un altro amico – tra i tanti messaggi di cordoglio sui social – un grande musicista, chitarrista, tempo fa ho avuto la fortuna di collaborare con te, una persona che io stimavo moltissimo, un grande uomo. Non ci posso credere”.

“Per gli ultimi 11 anni di questa vita, ho avuto la fortuna – scrive un altro amico – di averti sempre al mio fianco, con il tuo sorriso sempre acceso, col tuo suono UNICO che usciva dalle tue chitarre. Ho avuto la fortuna di ridere con te, viaggiare con te, cantare insieme a te. E dico di aver anche avuto la fortuna di sentire la tua voce tutti i giorni in questi fottutissimi ultimi mesi, fino a martedì, quando al tuo telefono non rispondevi più. Ognuno di noi dovrebbe avere la fortuna di aver conosciuto una persona come te, di aver ricevuto la tua straordinaria amicizia, il tuo essere sempre positivo. Ci rincontreremo e tu suonerai per me e io canterò per te. Ora fallo per gli Angeli, Amico mio per Sempre